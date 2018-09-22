Şenol Güneş derbi forvetini buldu

■NORVEÇ’İN Sarpsborg takımını 3-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına etkileyici bir başlangıç yapan Beşiktaş’ta gözler F.Bahçe derbisine çevrildi. Negredo’yla yolları ayıran Siyah-Beyazlılar’ın, Kadıköy’deki maçta Larin’i mi yoksa Love’ı mı oynatacağı merak konusu… Ancak Larin’in beklenen seviyeye gelememesi, Brezilyalı golcünün ise yokları oynaması teknik direktör Şenol Güneş’i düşündürüyor. Kurt hocanın gerekirse Babel’i ileri uçta oynatabileceği öğrenildi.

ONU İYİ Kİ SATMAMIŞIZ

MALATYA maçında Lens’in, Sarpsborg maçında da Gökhan Töre’nin yerine 2. yarının başında oyuna girerek goller atan Hollandalı forvet, performansıyla yüzleri güldürüyor. Siyah-Beyazlı yöneticiler, rakibini çalımladıktan sonra sol ayağıyla çok dar bir açıdan zayıf ayağıyla aşırtma gol atan yıldız için, “Babel gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Yakın zamanda sözleşme yenileriz. İyi ki satmamışız. O golü ben elimle bile atamam. Larin ondan çok şey öğrenebilir” şeklinde görüş belirtiyor.

TAKTİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

BABEL’İN yükselen grafiğinde ise Güneş’le yaptığı fikir alışverişlerinin etkisi olduğu ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, soldan sağa doğru çekip, kaleye paralel gider ve açık bulduğunda kalçadan yerden yakın direğe şutu çekerdi. Onun bu imza hareketine iyi çalışan rakipler bir süredir zorluk çıkarıyordu. Babel de antrenmanlarda yeni bir vuruş çalıştı. Artık soldan aldığı topla son çizgiye doğru koşup açı daralsa da topun dibine girerek kaleciyi avlayabiliyor.