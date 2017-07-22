Şenol Güneş, Fikret Orman'dan veto etti

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ön libero transferi yapılmasını istedi ama siyah-beyazlı yönetim, bu talebi reddetti. Tecrübeli çalıştırıcı, 10 Temmuz’da düzenlediği basın toplantısında Gökhan İnler’in takımdan ayrılmasının sorun teşkil etmeyeceğini belirtip orta sahaya takviye yapılmasına gerek duymadığını ifade etmişti. Ancak başarılı teknik adamın daha sonrasında fikrini değiştirdiği ortaya çıktı.

Kara Kartal’ı son iki sezonda şampiyon yapan Güneş, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede orta sahaya defansif yönü güçlü bir futbolcu alınması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Şenol hocanın bu isteğini görüşen yöneticiler, şu an böyle bir transferin yapılamayacağı fikrinde birleştiler.

‘MÜMKÜN DEĞİL’

Siyah-Beyazlı idareciler, “Kadromuzda Gökhan İnler gibi son derece kaliteli bir oyuncu vardı. Hocanın kendisine bu sene de şans vermeyeceğini düşündüğü için gitmek istedi, biz de yollarımızı ayırdık. Şu an santrfor, kanat ve stoper almalıyız. Bütçemiz ekstra bir oyuncu daha almaya müsait değil. Şu aşamada orta sahaya da bir transfer yapamayız” diyerek deneyimli çalıştırıcının talebini veto ettiler.

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