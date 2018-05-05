Şenol Güneş için karar bu ay

KARTAL’DA Galatasaray yenilgisi sonrası şampiyonluk ve Devler Ligi şansının zora girmesinin ardından Teknik Direktör Şenol Güneş’in göreve devam edip etmeyeceği konusu da gündeme geldi. Geçen sezon yönetimle yapılan görüşmelerin ardından Şenol Hoca’nın Siyah-Beyazlı kulüp ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

Ancak bu sezon yaşanan olayların ardından Güneş’in göreve devam edip etmeme konusunda kararsız kaldığı öğrenildi. Kupadaki Fenerbahçe derbisinde atılan yabancı cisim ile kafası yarılan ve 5 dikiş atılan Şenol Hoca’nın yönetime “Bu yaşananlar beni çok üzdü. Futboldan soğudum. Göreve devam etmek istemiyorum” diyeceği belirtiliyor.

Başkan Fikret Orman ve Beşiktaş yönetiminin ise Güneş’in görevine devam etmesinden yana oldukları ve 20 Mayıs’taki toplantıda tecrübeli çalıştırıcıyı “en azından görev sürenin sonuna kadar devam et”diyeceği vurgulandı.



