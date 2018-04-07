Şenol Güneş orta sahayı yeniden yarattı

SPOR Toto Süper Lig’in 28. haftasında Göztepe ile Vodafone Park’ta karşılaşacak olan Beşiktaş, zorlu müsabakaya 6 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak. Siyah-beyazlı takımda Quaresma, Atiba, Oğuzhan ve Tolgay kart cezalısı. Ayrıca Vagner Love ve Gökhan Gönül de sakatlıkları nedeniyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecekler.



Teknik direktör Şenol Güneş’in kalede Fabri, sağ bekte Adriano, stoperde Pepe-Tosic, sol bekte de Caner’i oynatması bekleniyor. Orta alanda Medel ve Necip’e forma verecek olan tecrübeli hoca, sol açıkta Babel’i, ileri uçta ise Negredo’yu görevlendirecek. Lens konusunda kararsız olan Güneş’in Talisca’yı yine sağ açıkta kullanabileceği ve forvet arkasında da Mustafa’yı görevlendirebileceği öğrenildi.



Veli Kavlak kadroda!



Yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle yıllardır sahalara tam anlamıyla dönemeyen, 2015-16’da 6, 2016-17’de 2 resmi maçta oynayabilen Veli Kavlak, bugün U21 Ligi’nde Beşiktaş’ın Göztepe ile yapacağı maçta kadroda olacak. 29 yaşındaki futbolcunun maçın 2. yarısında forma giymesi bekleniyor.



Traore şüpheli



Göztepe bugünkü Beşiktaş maçında cezalı Gouffran ve Kosanovic’ten yararlanamayacak. Ayrıca Kadu, Kerem Atakan Kesgin, Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Adama Traore’nin durumu ise belirsiz.