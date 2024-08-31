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Şenol Güneş sahalara geri dönüyor

Şenol Güneş sahalara geri dönüyor
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Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Avcı'nın yerine Şenol Güneş'in geleceği konuşuluyor.

Avrupa'dan elenen Trabzonspor'da fatura Abdullah Avcı'ya kesildi. Yönetim Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i göreve getirmek istiyor.

AVCI'NIN YERİNE GELECEK

Trabzonspor'un Avcı ile yollarını ayırma kararı aldığı iddia ediliyor. Bordo-mavili yönetim, Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanmasının ardından Şenol Güneş'le temasa geçebilir. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile görüştü.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Başkan Ertuğrul Doğan'ın Güneş ile görüştüğü ve ikna etmek için uğraş verdiği belirtiliyor. İlk görüşmeden sonuç alınamamasına rağmen temasların devam edeceği ifade edildi.

Etiketler Trabzonspor Şenol Güneş Trabzonspor teknik direktör
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