Şenol Güneş tam 8 futbolcuyu gözden çıkardı

Önümüzdeki yılda üst üste 3. kez şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor.

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Beşiktaş'ın yollarını ayıracağı isimler şöyle:

Şubat 2016'da Hebei China Fortune'a giden, ancak yıl sonunda kiralık olarak tekrar Beşiktaş'a dönen Ersan Gülüm ile yeni bir anlaşma yapılmayacak.

Benzer şekilde Temmuz 2015'te Shangai Shenhua'ya transfer olan ancak geride bıraktığımız sezonun devre arasında kiralık olarak takıma katılan Demba Ba için de yeni bir girişim yapılmayacak.

Ocak 2016'da Spartak Moskova'dan Beşiktaş'a transfer olan Aras Özbiliz ile de yollar ayrılacak. Bu süreçte önce Rayo Vallecano'ya kiralanmış, bir sonraki sezon ise Beşiktaş kadrosunda yer almıştı. Aradan geçen 1,5 yıllık süreçte Aras Özbiliz, Beşiktaş adına 5 resmi maçta görev alabildi.

Siyah-beyazlı yönetim yaşadığı sakatlığın ardından eski performansına bir türlü kavuşamayan Veli Kavlak'ı teklif gelmesi halinde gitmesine izin verecek. Sözleşmesi biten Ömer Şişmanoğlu'na ise yeni sözleşme önerilmeyecek.

Şampiyonlukla sonuçlanan geçen sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren Milosevic, Boyko, Pedro Franco ve Mustafa Pektemek için de gelen teklifler değerlendirilecek.

NTV Spor