Şenol Güneş'in derbi planı ortaya çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in derbi için oyun planını hazırladığı kaydedildi.

Süper Lig'in 27. haftasında pazar akşamı oynanacak kritik Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş planını belirledi.

Milliyet'in haberine göre, adale sakatlığı düzelen ve takımla çalışmalara başlayan Tayyip Talha Sanuç savunmadaki yerini alabilecek. Haberde Tayyip Talha-Colley ikilisinin tandemde yer alabileceği belirtildi.

Savunma 4’lüsünde Onur-Tayyip Talha-Colley-Masuaku'nun forma giyeceği kaydedildi. 4-1-4-1 formasyonunu tercih eden Şenol Güneş, özellikle orta sahaya büyük önem veriyor. Orta sahadaki kurgu derbinin kilidi olarak görülüyor.

Şenol Güneş’in Fenerbahçe deplasmanında Gedson Fernandes, Salih Uçan ve Hadziahmetovic 3’lüsüne şans vermesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının bu üç oyuncusuna şut uyarısında bulunduğu da kaydedildi. Üç futbolcudan da rakip kaleye daha fazla şut göndermeleri ve sık sık kaleyi yoklamaları isteniyor.

Hücum hattında ise Ghezzal, Cenk Tosun ve Aboubakar, Şenol Güneş’in en güvendiği isimler olarak ifade edildi. Haberde Ghezzal’in duran top kullanmadaki başarısı, Aboubakar ve Cenk’in de bitiricilikleri teknik heyetin ana planı olarak aktarıldı.

Milliyet