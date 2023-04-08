Şenol Güneş'in Nathan Redmond planı belli oldu
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-1'lik skorla geçen Beşiktaş'ta derbi maça 3 asist ve 1 golle damgasını vuran Nathan Redmond için Şenol Güneş'in planı belli oldu.
Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Giresunspor maçı 11'i netleşiyor.
TRT Spor'da yer alan haberde, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in Nathan Redmond'ı Giresunspor karşısında ilk 11'de görevlendirmeyi düşündüğü ifade edildi.
Nathan Redmond, Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan dahil olmuş, 1 gol ve 3 asistle oynamıştı.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, son 4 maçında 12 puan topladı.
Siyah-beyazlılar bu süreçte sahasında Ankaragücü ve İstanbulspor'u mağlup ederken Başakşehir ve Fenerbahçe deplasmanlarından galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş, bu sezon 26 maçta 15 galibiyet ve 7 beraberlikle 52 puan topladı.
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