Şenol Güneş'ten Milli Takım açıklaması

İşte Güneş'in yaptığı açıklamalar:



-ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HAZIR OLARAK GİRMEK İSTİYORUZ-



"Tam takım olarak çalıştığımızı düşünüyorum. Biraz geriden gidiyoruz. Hazırlık maçları yaptık. Çalışma temposu içinde oldu. Böyle olunca skorlar düşündüğümüzün gerisinde. Fiziksel ve zihinsel olarak daha iyi olmak zorundayız. Eksikliklerimizi biliyoruz. Yeniden ivme kazanmak için tempolu oynayan bir takım olmak istiyoruz. En üzüldüğümüz konu Atınç’ın sakatlanması oldu. Şanssız bir sakatlık geçirmesi bizi üzdü. Futbolda bunlar var. Daha önce örnekleri oldu. Pepe ve Orkan’ın çalışmaları iyi. Ligi ve Şampiyonlar Ligi kadar Süper Kupa maçı da var. kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi’ne hazır olarak girmek istiyoruz. Bazı mevkilerde eksiklikler, bazılarında fazlalıklar var. Fair Play içerisinde Vefa önceliğimiz olacak. Şampiyonluk hedefimiz ama en iyi futbolu oynayan rakibi incitmeyen bir takım olmak istiyoruz. Kurallara bağlı başarılar istiyoruz. Geçmiş başarılara takılı kalırsak gelecekteki başarıları yakalayamayız. Futbol bir yarıştır, şans da vardır ama çalışanın şansı daha fazladır. Futbolda en iyisi olmak istiyoruz. Tecrübemiz var. Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



-BİR TAKDİR GÖRDÜM, TEKLİF OLMAMIŞTIR-



“Kendim de daha önce milli takımda çalıştım. Çalışanları yıpratmamak, çalışacaklara da huzur vermek gerekir. Dikkatli konuşulmalı. Hepimiz bu ülkenin insanıyız. Milli Takım futbolda en tepe. Tepede olan biri de ülkeyi temsil ediyor. Milli Takım ortak değer. Kimsenin malı değil. Saygısızlık yapmak doğru değil. Hatalardan eleştiri yapılabilir. Ama böyle katkı yapan insanı yıpratırsanız, gelecek insanı da yıpratırsınız. Fatih hoca çok iyi işler yaptı. Hatalar yaptı mı? Ben de herkes yaptı. Ama yok etmeye gidilmez. Milli Takım için adım geçiyor, kim düşünüyorsa teşekkür ederim. Yaptıklarımın doğru olduğu ve karşılığını aldığımın göstergesidir. Ama yeni bir sözleşme yaptım. O zaman da hak etmediğim eleştiriler oldu. Paralar konuşuldu. Hep benim üzerinde spekülasyon yapılıyor. Başkanla kavga etmeye götürülüyor. Bir an evvel bitsin diye ben de düşünüyordum. Şimdi ait olduğum kurum var, kurumlar önemli, devlet, millet önemli, camialar önemli. Bir takdir gördüm, teklif olmamıştır. Ama olursa da cevabı vermek durumunda değilim. Beşiktaş Teknik Direktörüyüm. Resmi olarak böyle bir şey yapmam doğru değil. bulunduğum yerden bir yere gidip konuşmam. Bursa’dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş ile görüştüm. Burada çalışırken teklifi ilk bilecek kişi başkandır, başkan karar verir. Söz sahibi başkandır. Ben buradayım, burada olmaktan mutluyum. Milli Takımı beğenmiyor ifadesi ve Beşiktaş’tan gidecek sözleri yanlıştır. Düşüncelerimizi net ortaya koyarız. Bana yansıyanlardan anladığım kadarıyla adım geçiyor ama karar vereceğim konu değil. Beşiktaş’ta mutluyum. Milli Takım için %100 dememenin nedeni, olabilecek durumlarla ilgili. Varsayımları konuşmak doğru değil. Kulüple, milli takımı beraber götürmeyi doğru bulmuyorum. Görevde olmayan birsinin çalışmayı yapması daha doğru. Cumhurbaşkanımız da bana söylese ona da böyle söylerim.” dedi.



-İKİ MEVKİİMİZ ÖNCELİKLİ-



"Forvete oyuncu alma mecburiyetimiz var. Kesinlikle şart. Stoperi de söyledik. İki mevkiimiz öncelikli, ondan sonrakiler değerlendirilir. Hazırlık maçlarında da bunu gördük. Genel transfer politikamız bu.İkisi de acil olarak lazım, iki iyi oyuncu." dedi.



-CENK, İYİ SANTRAFOR AMA TEK BAŞINA TAŞIYAMAZ-



"Altyapıdan 7 kişi katmıştık. Bunlardan ikisi kaldı. Fatih ve Sedat’ın durumu eldeki kadronun durumuna göre. Ama elde olmasında fayda var. Şampiyonlar Ligi için liste de yapılacak. Pepe, idmansız geldi. Tatile gittiler. Ricardo, biraz daha fazla idman yaptı. Fit durumdalar. Eldeki duruma göre oynatabiliriz. Riske girmeden gitmeye çalışıyoruz. Tecrübeli bir oyuncu çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Büyük ihtimalle oynarlar. Talisca, kampa geç geldi ama daha iyi olacak. Orkan da aynı durumda. Yavaş yavaş kamp döneminde düzelir. Şu an hazır değiliz. 6-8 haftalık bir süre hazırlık için lazım. Erken forma girmek de önemli değil. Yaşı olan da bir takımız. Heyecanı ve coşkuyu öne çıkarırsak çok sorun olacağını düşünmüyorum. İşte bazı mevkii eksiklikleri var. Cenk, iyi santrafor ama tek başına taşıyamaz. Kadronun kalitesi ve genişliği önemli. Henüz ona ulaşamadık." dedi.



-DAHA UZUN KAMPLAR GEREKİR-



"Hazırlık maçında gol yiyip yememekten çok herkesi oynatmaya çalıştık. Kazanmaya dönük değil, oyuncuları kazanmaya yöneliğiz. Oyuncuları yıpratmak istemiyoruz. Ama oyuna bakıyoruz. Yanlışları, eksiklikleri görüyoruz. Bir ay oldu, bir haftası Çin’de maçla geçti. Yönetime de söyledim. Kamp yeri olarak çok güzel ama ısı olarak değil. Çalışırken bir gün bile kayıp önemli. 1 maç için git, gel 6 gün geçti. Şimdi dönünce mecbur bir gün izin verilecek, özel idmanlar yapılacak. Daha uzun kamplar gerekir." dedi.



-ÇÖZÜMÜ ARAYACAĞIZ-



"Marcelo, önemli oyuncu. Geldiğinde tartışıldı giderken övgüyle gitti. Ama böyle olması gerekiyorsa saygı duyacağız. Bahanelerle yarışmak istemiyoruz. Bunun yararı yok. Çözümü arayacağız. Şikayetleri hayatımızı koyarsak randımanımız düşer." dedi.



-BU KEZ SÜPER KUPA'YI KAZANMAK İSTİYORUZ-



"Geçen sene penaltılarda Galatasaray’a kaybettik. Bu kez Süper Kupa’yı kazanmak istiyoruz. Elimizdeki oyuncular hazırsa oynatırız. Geçen sene oynadı diye hazır değilse oynatmam, yeni gelen oynar. Çünkü kazanmak istiyoruz." dedi.



-ALINACAK SANTRAFORLARDA DA SIKINTI VAR-



"Santrafor alırsak açık oyuncu için adım atarız. Çünkü Babel ve Quaresma var. Sadece Orkan Çınar geldi. Alınacak santraforlarda da sıkıntı var. Aboubakar ile Cenk farklıydı. Aboubakar, ileride daha hareketliydi." dedi.



-PEPE'NİN YANINDA KİM OYNAR DİYE BAKIYORUZ-



"Pedro ve Milosevic, kulüp bulurlarsa gidecek. Onlara da söyledik. İki senedir kullanmadığımız oyuncuyu, kullanacak durumumuz yok. Mitrovic’i oynatmaya çalışıyoruz. Durumuna bakacağız. Tosic de öyle. Pepe’nin yanında kim oynar diye bakıyoruz." dedi.



-FİZİK OLARAK TAM HAZIR DEĞİLİZ-



“İspanya'da kamp yapmayı önceden tasarlamadık. Çin'de 10 gün planlandı ama olmadı. Kamp yeri şartları itibari ile oldu. Çalışmamız ve hazırlık maçlarımızı yaptık. Bir aksama olmadı. Sadece ilk iki maçı oynadığımız saha pas açısından iyi değildi. Fizik olarak tam hazır değiliz. Geç gelenler var, gelecek olanlar var. Tolgay ve Beck, sezon başından beri iyi çalışıyor.” dedi.



GÜNEŞ'TEN ABOUBAKAR VE DEMBA BA AÇIKLAMASI



“Aboubakar, kulübünden ayrılırsa bizimkiler de ekonomi uyarsa alırlar. Demba Ba’nın sakatlığı var, olmasaydı gelmek istiyordu, biz de almak istiyorduk ama şu an ki durumu bilmiyorum” dedi.



-DOĞRU BİR UYGULAMA-



“Mümkünse 20+3 olsun, olmuyorsa 21 olsun istiyorduk. Kadro dışında kalan oyuncular oluyordu. Isınmada faydalı oluyor. O zaman onları ısınırken kontrol altına almak için başlarında bir hoca da olabilir. Doğru bir uygulama. Kulübeleri değiştirmek gerekir. Başka değişecek bir şey yok. 23 oyuncu olmasını daha doğru buluyorum. Bunlardan 3 tane genç de olabilir." dedi.



-KAMP DÖNEMİ İLE İLGİLİ KARARI YÖNETİM VERİYOR-



“Kamp dönemi ile ilgili kararı yönetim veriyor. Çin seyahatini yönetim verdi. Oraya gidince kamp tamamen değişiyor. Çin seyahati olunca oradan gelince oynayacak takım yok. Bu kamp dönemini geçirirken ilk İstanbul’da geçirmek istiyorduk. Sonra müsabaka dönemi için Avrupa. Çin araya girince takım bulmakta zorlanıyorsunuz. Burası maç açısından daha iyi diye Marbella’ya karar verdik.” dedi.



-DENETİM OLMADAN KULÜPLER BÜTÇEYİ İYİ AYARLAMALI-



"Garanti bir oyuncuyu 20-30 milyon Euro’dan aşağı almıyorlar. Artık 5-6 milyon Euro’ya alınanlar denemek amaçlı oldu. Lyon’un kaç tane oyuncusu 30-40 milyon Euro’ya gitti. Bu sene birçok kulüp iyi transfer yaptı. Borçları büyütüp iyi transferle geçiştirmek daha sonra ekonomiyi zorluyor. Şu an en az transferi yapan biziz. Oyuncu satmak zorundayız. Denetim olmadan kulüpler bütçeyi iyi ayarlamalı." dedi.



-İŞİMİZ DAHA ZOR-



“Lige iyi başlamak önemli. Başakşehir iyi transferler yaptı. Antalyaspor yapıyor. Yeni gelen takımlar yaptı. Trabzonspor yaptı, yapacak. İddialı takımlar çoğalıyor. İşimiz daha zor. Kendi oyunumuzu yukarı çıkarmak mecburiyetindeyiz.” dedi.



-TAMER HOCA UMARIM BAŞARILI OLUR-



"Tamer hoca, işini seven düzgün biri. İyi işler yapacağını düşünüyorum. Ligi tanıyor. İyi transferler yaptılar. Göztepe, yeni çıkan bir takım olarak tecrübeli olacaklar. Umarım başarılı olur, başarıyı hak ediyor." dedi.



-OĞUZHAN, GİDİP OYNARSA PAZAR BÜYÜR-



"Önceden 90-100, geçen sene Pogba ile 125’ler şimdi 200’ler konuşuluyor. Anormal rakamlar dünyada dönüyor. Futbol, acayip bir sektör, biz de 1 yüksek derken 2-3’e alıştık. Avrupalı takımlar 10-15’e yatırım amaçlı oyuncu alıyor. Biz 8’e alınca garanti diye alıyoruz. Ticari bir olay oldu. Futbolun özünü bozmamak lazım. Keyfini almak lazım. Para araç olarak kullanılmalı. Neymar üst seviye oyuncu. Messi de öyle. İnşallah bunları Türkiye de çıkarır. Neymar’ın daha iyi teklif alması işini daha iyi yaptığını gösteriyor. Tolisso 40’a Bayern’e gidiyorsa Oğuzhan niye gitmesin? Ona da dedim çok çalışacaksın. Yeteneğin var, gücün vizyona felsefeye ihtiyacın varsa çalışacaksın. Bunun bedelini ödeyeceksin. Cengiz Ünder, gelişmeye devam etmeli. Eğer bir an evvel oynarsa bu pazarı büyütürsün. Oğuzhan, gidip oynarsa pazar büyür. Hırvatistan pazarı böyle büyüdü." dedi.