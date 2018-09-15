Serdal Adalı: Beşiktaş aşığıyım

Taraftarların sevgilisi olan Adalı, Fikret Orman yönetiminde 2. başkanlık görevini üstlenecek. Orman, bazı yöneticilerin yorulduğunu öne sürüp değişime gitmek için kongre kararı almıştı. Adalı; Quaresma, Guti, Simao ve Almeida transferlerinde iş bitiriciliğiyle zirveye çıkmıştı. Anımsanacağı gibi şike davası sürecinde 6 ay hapis yatmıştı. Sonrasında başkan adayı olup seçimi Fikret Orman’a karşı kaybetmişti. Serdal Adalı , şu anda Türkiye Jokey Kulübü’nde (TJK) başkanlık koltuğunda oturuyor. Beşiktaş’ta yöneticilik yapacak olması, TJK başkanlığı için engel değil. Çünkü tüzükte sadece ‘iki yerde başkan olamaz’ deniliyor. Telefonla görüştüğüm Adalı, Beşiktaşsevgisiyle yanıp tutuşan birisi... Yıldırım Demirören döneminde kulübe 9.5 milyon TL vermiş, o parayı bir daha sormamıştı.

‘Çok heyecanlıyım’

Serdal Adalı , o kadar heyecanlı ki tarif edilemez. İşte Adalı’nın ilk sözleri: “ Beşiktaş’ta bize ihtiyaç olduysa bunu cevapsız bırakmamız kesinlikle söz konusu olamazdı. Geçmiş yıllarda nelere göğüs gerdiğimizi camia iyi bilir. Beşiktaş için elimizden ne geliyorsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Gönüllerimizdeki yeri her Beşiktaşlı gibi ölçülemez değerde olan bu güzide ve köklü camiaya tekrardan hizmet edebilmek beni çok heyecanlandırıyor. Tüm camiayı bizlere destek olmak için birlik olmaya davet ediyorum. Birlikten doğacak gücümüzün önünde hiçbir engel duramaz. Güzel günlere hep birlikte ulaşacağız.”