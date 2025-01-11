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  5. Serdal Adalı'dan yeni teknik direktör açıklaması

Serdal Adalı'dan yeni teknik direktör açıklaması

Serdal Adalı'dan yeni teknik direktör açıklaması
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Beşiktaş'ın efsanesi Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek isteyen Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, çifte kupalı Sergen Yalçın'dan ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle aldığı ret yanıtının ardından teknik direktörlük için yabancı alternatiflerinin de olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarına gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu

Gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Serdal Adalı, şu açıklamalarda bulundu:

“Seçimin ertesi gününden bu yana tesislere geliyorum. Şu anda takımımızın başında bir teknik adam var ve çalışmalarını sürdürüyor.

Seçim dönemi boyunca verdiğimiz söz “hiçbir işi aceleye getirmemek olacak” dedik. Beşiktaş’ın artık hata payı yok. O nedenle titiz davranarak camiamızın önemini bilecek ve kulübümüze en iyi şekilde hizmet edecek bir hoca arayışımız var.

Sergen hocayla görüştük. Sergen hocanın kardeşine bu vesileyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yabancı hoca alternatiflerimiz var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Sosyal medya baskısıyla transfer yapmamızı kimse beklemesin. Çünkü yapılacak her hata ağır mali tablolara neden oluyor.

Geçmiş dönemlerden bu yana yanlış hoca transferlerinden dolayı 20 milyon avroya yakın tazminat ödendi. Hata yapmak istemiyoruz. Aceleye getirmeden arayışa devam ediyoruz.

Sosyal medyada gündeme gelmeyen hoca ismi kalmadı. Yüz yüze görüşüp karar verdikten sonra herkesin haberi olacak.

Scout şefi geçtiğimiz hafta İstanbul’a geldi ve iki gün kaldı. Görev yaptığı kulüpteki sözleşmesiyle ilgili olarak sorun yaşadı. Sözleşmesi iptal olur olmaz açıklayacağız. Bizim tarafımızda herhangi bir sorun yok.”

 

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Serdal Adalı teknik direktör yabancı teknik direktör sergen yalçın
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