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  5. Serdar Adalı'nın yönetim kurulu için teklif götürdüğü ''kadın sunucu'' belli oldu

Serdar Adalı'nın yönetim kurulu için teklif götürdüğü ''kadın sunucu'' belli oldu

Serdar Adalı'nın yönetim kurulu için teklif götürdüğü ''kadın sunucu'' belli oldu
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Beşiktaş'ta başkanlık için adaylığını açıklayan Serdal Adalı, yönetim kurulunda yer vermek istediği ve bu doğrultuda teklif götürdüğü kadın sunucunun kim olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Kulübü’nde 29 Aralık'ta seçimli genel kurulda Hüseyin Yücel ile başkanlık seçimine girecek olan Başkan Adayı Serdal Adalı, konuk olduğu TV100 programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Adalı, yönetim kurulu listesinde sevilen ünlü bir sunucunun yer aldığı açıkladı. O ismi duyanlar ise şaşırdı.

Adalı, yıllardır ATV ekranlarında gündüz kuşağı programı sunan Esra Erol'un yönetim kurulu listesinde yer aldığını söyledi. Adalı, “Yönetim kurulumuz için medya dünyasından bir isim vardı. Esra Erol. Ancak yoğun bir yayın dönemi var. Esra Hanım da olan bitenden çok üzgün. 'Elimden ne gelirse yaparım' dedi. Ancak yöneticilik için izin çıkmadı. Belki Mayıs seçimlerinde olabilir." dedi.

 

Etiketler Beşiktaş Serdal Adalı esra erol Beşiktaş yönetim kurulu teklif
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