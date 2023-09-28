Sergen Yalçın geri mi dönüyor ? Resmi açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'te teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Yılport Samsunspor'un çifte kupalı Sergen Yalçın ile görüştüğü ortaya çıkmıştı. REsmi açıklama geldi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasının ardından Sergen Yalçın'ın takımın başına geçebileceği iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Sergen Yalçın'ın yardımcılarından olan Murat Şahin'den resmi açıklama geldi.

Murat Şahin, "Sergen Yalçın'ın Samsunspor ile bir görüşmesi oldu. Şu an için Anadolu'da çalışmayı çok düşünmüyor. Sergen Yalçın, hedeflerine uygun bir kulübü bekliyor." ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlı takımın başında 79 maça çıkan Sergen Yalçın, 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.