  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Sergen Yalçın güzel haberi kendisi duyurdu

Sergen Yalçın güzel haberi kendisi duyurdu

Sergen Yalçın güzel haberi kendisi duyurdu
Güncelleme:

Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane ismi Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın yoğun bakımdan çıktığını açıkladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından kardeşi Gürsoy Yalçın ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yalçın, geçtiğimiz günlerde hastalığını nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın yoğun bakımdan çıktığını açıkladı.

Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeşim Gürsoy'un sağlık durumuyla ilgili endişelenen, yoğun bakım sürecinde destek olan, arayıp soran, dualarını ve güzel dileklerini eksik etmeyen herkese yürekten teşekkür ederim. Çok şükür, kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane ismi Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın yoğun bakımdan çıktığını açıkladı.

Etiketler gürsoy yalçın sergen yalçın yoğun bakım sağlık durumu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Fidan'dan sınırdışı operasyon sinyali: ''Çözüm askeri harekattır!'' Bakan Fidan'dan sınırdışı operasyon sinyali: ''Çözüm askeri harekattır!'' Emekli maaşlarının ödeneceği tarihler belli oldu Emekli maaşlarının ödeneceği tarihler belli oldu Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan sürpriz teklif İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan sürpriz teklif Eli bıçaklı eşinden korkusundan kendini camdan attı Eli bıçaklı eşinden korkusundan kendini camdan attı Metrobüs durağında eli silahlı psikopat dehşeti Metrobüs durağında eli silahlı psikopat dehşeti Saadetin Saran’a yurt dışına çıkış yasağı Saadetin Saran’a yurt dışına çıkış yasağı Erzurum 4,5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı Erzurum 4,5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti; 2 cümlelik yanıt geldi Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti; 2 cümlelik yanıt geldi Tam hastalık havası! Önce kış güneşi ardından soğuk ve yağış... Tam hastalık havası! Önce kış güneşi ardından soğuk ve yağış...
Seyir halindeki otomobilde kan donduran intihar! Seyir halindeki otomobilde kan donduran intihar!