Sergen Yalçın güzel haberi kendisi duyurdu

Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane ismi Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın yoğun bakımdan çıktığını açıkladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından kardeşi Gürsoy Yalçın ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yalçın, geçtiğimiz günlerde hastalığını nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın yoğun bakımdan çıktığını açıkladı.

Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeşim Gürsoy'un sağlık durumuyla ilgili endişelenen, yoğun bakım sürecinde destek olan, arayıp soran, dualarını ve güzel dileklerini eksik etmeyen herkese yürekten teşekkür ederim. Çok şükür, kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.