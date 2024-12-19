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  5. Sergen Yalçın'a yapılan resmi teklif canlı yayında açıklandı

Sergen Yalçın'a yapılan resmi teklif canlı yayında açıklandı

Sergen Yalçın'a yapılan resmi teklif canlı yayında açıklandı
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Gerek yönetimsel gerekse de sportif olarak belki de tarihinin en zor dönemlerinden birinden geçen Beşiktaş'ta, Başkan adaylarından Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün efsanesi Sergen Yalçın'a yapılan teklifi tarih vererek açıkladı.

Beşiktaş'ta başkanlık için resmen adaylığını açıklayan Serdal Adalı, Sports Digitale YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Zor bir dönemden geçen Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi denince akla gelen ilk isim olan siyah-beyazlıların efsanesi Sergen Yalçın'ı işaret eden Adal, "Mayıs'a kadar Serdar Hoca'yla devam edilmesi gerektiğinin düşüncesindeyim. Ancak Sergen Hoca'nın yeni sezondan önce bizimle beraber çalışması lazım." dedi.

Başkan seçilmesi durumunda mevcut sezonu teknik direktör Serdar Topraktepe ile bitirmek istediğini belirten Adalı, "Uzaktan değil. Ocak'ta anlaşmak istiyorum ki yeni sezonun hazırlığını yapsın. Ben Serdar Hocayla sezonu bitirmeyi düşünüyorum. Sergen Hoca'ya diyorum ki gel ocak, şubat ayında başla. İster Ümraniye'de çalış, ister stadyumda çalış." dedi.

 

 

 

 

Etiketler Beşiktaş serdar adalı sergen yalçın teknik direktör
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