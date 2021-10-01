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Sergen Yalçın'dan ''eksik kadro'' yasağı

Sergen Yalçın'dan ''eksik kadro'' yasağı

Son dönemde üst üste yaşanan sakatlıklarla zor bir dönemden geçen Beşiktaş'ta, Siyah-Beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın, ''Sahaya rakip gibi 11 kişi çıkıyoruz. Eksik lafını kabul etmem'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup olan ve Süper Lig'in 8. hafta maçında Sivasspor'la sahasında karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına uyarılarda bulundu. Yalçın, "Sadece bu maça odaklanıp kazanacağız" dedi. İşte detaylar...

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Sivasspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın galibiyet istedi. 

Dünkü idman öncesinde futbolcularıyla toplantı gerçekleştirip düşüncelerini aktaran başarılı hoca, “Sadece bu maça odaklanıp kazanacağız. Başka bir alternatif yok. Aradan sonra aynı şekilde kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. Ligde yaşadığımız puan kayıplarına son verme adına iyi bir şans. Yoksa alışkanlık yapar. Sonuçta sahaya rakip gibi 11 kişi çıkıyoruz. Hiçbir bahaneye yer yok” diyerek oyuncularını bu kritik maça motive etti.

Etiketler Beşiktaş sergen yalçın eksik eksik kadro beşiktaş sakatlık 11 kişi
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