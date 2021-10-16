Sergen Yalçın'ın Sporting Lizbon 11'i belli oldu

Sezona adeta rüya kadro kurarak başlayan ve hem Süper Lig, hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak isteyen Beşiktaş, ligde iddialı olsa da Avrupa'da şu ana kadar istediğini alabilmiş değil.

Ligde 8+3 kuralından dolayı hücumda sürekli yerli bir oyuncu tercihinde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, buna 3'üncü haftadan itibaren sürekli artan sakat futbolcular da eklenince Dortmund maçı haricinde hiç bir maçta ideal kadroyla oynayamadı.

12 futbolcunun sakat, cezalı ve hasta olduğu periyotta Adana Demirspor'la berabere kalıp, Altay'a yenilen siyah beyazlılar, aynı süreçte Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax'a mağlup oldu. Sakat futbolcuların iyileşmeye başladığı dönemde ise Demir Grup Sivasspor'u yenen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, dün akşam ideale yakın kadroyla çıktığı Medipol Başakşehir maçını da 3-2 kaybetti ve 9 maçta 2'nci yenilgisini aldı. Bu yenilgi Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi de baz alındığında bu sezon 11 maçtaki 4'üncü yenilgisi oldu.

Salı günü oynanacak Sporting Lizbon maçını düşünerek Pjanic'i Başakşehir karşısında riske etmeyen Sergen Yalçın, tamamen iyileşen Teixeria'yı da yedekte başlatmayı tercih etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında alışık olunan hücum presini yapamayan siyah beyazlılar, üstüne Başakşehir'in presine de karşılık veremedi. Özellikle Atiba'nın yorgun görünmesi ve çok pas hatası yapmasına, Oğuzhan ve Güven'in etksiz futbolu da eklenince Beşiktaş oyun kurmakta bir hayli zorlandı. İkinci yarıdaki değişikliklerle kontrolü almak isteyen Sergen Yalçın Teixeria, Necip ve Larin'i oyuna alıp yaklaşık 20 dakika bunu başardı. Beşiktaş’ın bu 20 dakikada beraberliği yakalamasına rağmen, maçın son bölümündeki kontra ataklara karşılık veremediği gözlendi.

Beşiktaş için Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü oynayacağı Sporting Lizbon karşılaşması Avrupa için oldukça büyük önem taşıyor.

İlk iki maçta puan alamayan siyah beyazlılar, iddiasını devam ettirebilmek için Portekiz ekibini mutlaka yenmek zorunda. Sporting karşısında alınacak olası bir mağlubiyet Şampiyonlar Ligi iddiasını bitireceği gibi, 3'üncü olup Avrupa Ligi'ne devam etme olasılığı da en düşük seviyeye taşınacak. Beşiktaş'ın bu yüzden Sporting Lizbon'u yenmekten veya Avrupa Ligi umudunu diğer maçlara taşıyabilmek için en azından 1 puan almaktan başka çaresi yok.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Sporting Lizbon karşısında Ersin haricinde tamamen yabancılardan oluşan Rosier-Welinton-Vida-N'Sakala-Josef-Ghezzal-Pjanic-Teixeria-Larin-Batshuayi onbirinden oluşan ideal kadrosunu sahaya sürmesi bekleniyor.