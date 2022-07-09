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Sergio Oliveira artık resmen Galatasaray'da

Sergio Oliveira artık resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Porto ile transfer konusunda anlaşmaya vardığı Sergio Oliveira ile 4 yıllık sözleşmeye imza attığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Porto’dan kadrosuna kattığı Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

 

 

Etiketler Galatasaray galatasaray transfer sergio oliveira
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