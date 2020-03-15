Sessiz maçta sessiz son! Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynandı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadeleye Galatasaray iyi başladı. 5. dakikada Belhanda'nın pasında Seri'nin savunmaya çarpan topunu Karius rahat kontrol etti. 7'de ise savunma arkasına sarkan Onyekuru'nun şutunu Gökhan çok kritik bir müdahaleyle önledi.

BURAK YILMAZ'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Beşiktaş'ın ilk etkili pozisyonu 10. dakikada yaşandı. Gökhan Gönül'ün ara pasına hareketlenen Burak Yılmaz'dan önce Muslera topa müdahale etti. 27'de Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'la bulduğu gol pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.



NKODOU NET FIRSATI HARCADI

İlk yarının son pozisyonunda Seri'nin frikiği direğin yanından dışarı gitti ve ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devrede Falcao'nun kafası yandan auta giderken, Beşiktaş 55. dakikada NKoudou ile mutlak bir gol fırsatından yararlanamadı.

FEGHOULI İKİ GOL ŞANSINI DA DEĞERLENDİREMEDİ

73'te Galatasaray gole çok yaklaştı. Karius'un uzaklaştıramadığı topta Onyekuru'nun vuruşunu yine Alman kaleci kurtardı. Sonrasında Feghouli'nin vuruşunda top üstten farklı şekilde dışarı gitti. 5 dakika sonra Ömer Bayram'ın Karius'tan dönen şutunda Feghouli müsait durumda golü atamadı.



Maçın 86. dakikasında kornerden gelen topta Atiba'nın ön direkte yaptığı vuruşu Muslera çıkardı. Kalan dakikalardan da gol çıkmadı ve derbi başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 50, Beşiktaş ise 44 yaptı.