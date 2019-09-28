Sezonun ilk derbisinde golsüz beraberlik! GS: 0 - FB: 0

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbi mücadelesi 0-0 eşitlikle sona erdi.
Türk Telekom Stadı'ndaki mücadeleye ev sahibi Galatasaray Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Lemina, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao, konuk Fenerbahçe ise Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muric 11'iyle çıktı.
İlk yarısı 0-0 beraberlikle biten mücadelenin ikinci yarısında da taraflar golsüz eşitliği bozamadı.
Bu sonuçla Süper Lig'de 6. hafta sonunda Fenerbahçe 11, Galatasaray ise 9 puana ulaştı.
Galatasaray evindeki yenilmezlik serisini 39 maça yükseltti.
Önemli pozisyonlar
5. dakikada Tolga Ciğerci, sağ çaprazdan müsait pozisyonda vurdu. Top Muslera'da kaldı.
19. dakikada Muric'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
22. dakikada Galatasaray'ın ilk şutu Lemina'dan geldi. Fenerbahçe kalecisi Altay uzandı ve topu kornere çeldi.
29. dakikada Falcao'nun pasında Lemina ceza sahasına yakın bölgeden ayağının dışıyla şut çekti. Kaleci Altay topu kornere çeldi
33. dakikada Galatasaray ceza sahasına çok hızlı girdi, Nagatomo'nun yerden vuruşunda Altay topu uzaklaştırdı.
43. Tolga Ciğerci, ceza sahası sol içinden uzak direğe doğru kesme çıkardı. Top az farkla auta gitti.
45+1. İlk yarı sona erdi
50. dakikada Falcao topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havada.
58. dakikada Cüneyt Çakır, penaltı pozisyonun öncesinde orta sahada Babel'in elle oynadığını tespit etti ve Fenerbahçe lehine endirekt vuruş verdi.
60. dakikada sakatlanan Lemina'nın yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Babel, Feghouli, Belhanda, Falcao
Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emre Mor
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat
Yedekler: Harun, Hasan Ali, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Sadık, Zajc, Deniz, Alper, Rami
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