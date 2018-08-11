  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 11 Ağustos 2018 18:01

Sivas deplasmanında Emre Akbaba yok

Galatasaray'a transferi tartışma konusu olan Emre Akbaba, Sivasspor maçında ilk 11'de yer almayacak.

Sivas deplasmanında Emre Akbaba yok
A+ A-

Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında Aytemiz Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba'yı kadrosuna katmak istiyor.

Genç futbolcu da Galatasaray'a gelmek isterken kulüpler arasında bonservis bedeli konusunda henüz anlaşma sağlanamadı. Alanyaspor'un bu akşam Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi de Emre Akbaba konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

Futbolarena'da yer alan habere göre; Spor Toto Süper Lig'in 2018/19 sezonunda Alanyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Alanyaspor'da Emre Akbaba'nın bu karşılaşmada ilk 11'de görev alamayacağı öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından Emre Akbaba'nın Galatasaray'a transfer olup olmayacağı merak konusu... 

 
 

aytemiz alanyaspor , emre akbaba
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM