Sivasspor 1 - 1 Beşiktaş / Maç devam ediyor

Spor Toto Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

4 Eylül Stadı’nda oynanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Zorlu mücadele öncesinde Sivasspor 23 puanla 9. sırada yer alırken Beşiktaş 30 puanla 4. sırada bulunuyor.

-CANLI ANLATIM-

36'Topla birlikte ceza yayına hareketlenen Emre Kılınç sağ kanattaki arkadaşı Sergiy Rybalka'yı görüyor. Sergiy Rybalka tekrar penaltı noktasına hareketlenen Emre Kılınç'a pasını gönderiyor. Emre Kılınç bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

34'Sağ kanatta topa buluşan Ricardo Quaresma son çizgiye inmeden ortasını altıpas alanına doğru gönderiyor ancak bu top kaleci Tolgahan Acar'da kalıyor.

30'Müsabakanın üçte birlik bölümü geride kalırken konuk ekip Beşiktaş'ın topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

28'Ceza yayı sol tarafında topla buluşan Atiba Hutchinson yerden şansını deniyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

26'GOOOLL!! Alvaro Negredo penaltı vuruşunda topu sağ üst köşeye gönderiyor ve kaleci Tolgahan Acar'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluşuyor. Durum şimdi 1-1

26'Penaltı vuruşu için topun başına Alvaro Negredo geliyor...

24'PENALTI! Gökhan Gönül'ün ara pası ile sağ çaprazda topla buluşan Anderson Talisca ceza sahasına giriyor ve Mattias Bjarsmyr'in müdahalesi ile yerde kalıyor. Pozisyon sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını işaret ediyor.

22'Ricardo Quaresma sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Dusko Tosic kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

22'Sol kanattan gelişen atakta Ricardo Quaresma'nın pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Adriano Correia son çizgiye inmeden pasını altıpas sol çaprazındaki arkadaşı Alvaro Negredo'ya gönderiyor. Alvaro Negredo pasını penaltı noktasının gerisine hareketlenen Ricardo Quaresma'ya gönderiyor. Ricardo Quaresma topla buluşuyor ve meşin yuvarlağı sağ tarafına doğru sürerek yerden vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.

16'Sağ kanattan gelişen atakta Thievy Bifouma ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Arouna Kone kafa vuruşunu yapıyor ancak bu şut istediği gibi olmuyor ve top kalenin sağ tarafından farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

12'Siyah beyazlılar kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

9'Beşiktaş gole çok yaklaşıyor! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ricardo Quaresma ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Anderson Talisca'nın kafa vuruşu çizgi üzerinde Ziya'dan dönüyor. Dönen topa altıpas içerisinde hareketlenen Pepe vuruşunu yapıyor ancak Ziya kayarak bu topu da çıkartıyor!

5'GOOOLL!! Demir Grup Sivasspor, Sergiy Rybalka ile öne geçiyor! Ceza yayına hareketlenen Arouna Kone'nin sert şutunda top kaleci Fabricio Agosto'dan sekerek penaltı noktası gerisinde Sergiy Rybalka'nın önüne düşüyor. Sergiy Rybalka gelen topu sağ ayağı ile tamamlıyor ve topu sol köşeden filelerle buluşturuyor.

4'Ceza yayı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Ricardo Quaresma ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Pepe kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderiyor ancak hakem Cüneyt Çakır, portekizli yıldızın pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret ediyor.

3'Sağ kanattan gelişen atakta Ricardo Quaresma ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

1'Müsabaka konuk ekip Beşiktaş'ın vuruşu ile başlıyor.

İŞTE İLK 11’LER

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Auremir, Ziya, Bjarsmyr, Medjani, Ndinga, Hakan, Bifouma, Emre, Rybalka, Kone

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Babel, Talisca, Negredo.