2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. haftasında Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep karşılaştı.

İlk yarıda baskılı bir futbol oynayan konuk Gazişehir, 35'te Twumasi'nin attığı golle devreye 1-0 önde gitti. İkinci devrede toparlanan Sivasspor, 72. dakikada Kone'nin sayısıyla durumu 1-1 getirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi. Bu sonuçla iki takım da puanını 4'e yükseltti.

Demir Grup Sivasspor 1 - 1 Gazişehir Gaziantep

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Abdullah Bora Özkara

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Fatih Aksoy (Dk. 46 Fernando), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 66 Kone), Cofie (Dk. 40 Rybalka), Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Morias, Tetteh, Güray Vural (Dk. 60 Junior), Diarra (Dk. 68 Chibsah), Djilobodji, Twumasi (Dk. 78 Kenan Özer), Kayode

Goller: Dk. 35 Twumasi (Gazişehir Gaziantep), Dk. 72 Kone (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Cofie, Dk. 57 Appindangoye, Dk. 61 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 30 Oğuz Ceylan, Dk. 70 Günay Güvenç, Dk. 76 Twumasi, Dk. 90+4 Kenan Özer (Gazişehir Gaziantep)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

9. dakikada Güray Vural'ın kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasındaki Twumasi'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Samassa topu son anda kornere çeldi.

21. dakikada Diarra'nın ceza yayı civarından sert şutunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.

22. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Günay Güvenç, gole izin vermedi.

28. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Günay Güvenç topu son anda yumruklarıyla uzaklaştırdı.

35. dakikada konuk ekip golü buldu. Kayode'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Twumasi, ceza alanında hafif sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

39. dakikada Hakan Arslan'ın ceza yayı civarından şutunda, top direğin yanından az farkla auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

58. dakikada Fernando'nun sağdan ceza alanına ortasında arka direkte müsait durumdaki Emre Kılınç, yakın mesafeden topu auta gönderdi.

72. dakikada Sivasspor, karşılaşmada eşitliği sağladı. Emre Kılınç'ın ara pasında sağ kanatta hareketlenen Erdoğan Yeşilyurt topla buluştu. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında kale alanındaki Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

80. dakikada soldan korneri kullanan Erdoğan Yeşilyurt, topu Emre Kılınç'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından orta şut karışımı vuruşunda, kale alanındaki Hakan Arslan'dan önce kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

85. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına ortasında arka direkte bekleyen Emre Kılınç'ın vuruşunda yerden ve savunmadan seken top kornere gitti.

