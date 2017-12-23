Sivasspor - Beşiktaş: 2-1

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş büyük bir bölümünde topa hakim olsa da etkili pozisyonlar üretemedi ve ev sahibi takım neredeyse yakaladığı iki pozisyonda iki gol buldu ve 3 puana uzandı.

Sivasspor 5’te Rybalka ve 83’te Cyriac’ın golleriyle üç puana uzanırken Kartal’ın tek golünü 26’da penaltıdan Negredo kaydetti.Bu sonuçla Sivasspor puanını 26’ya yükseltirken Beşiktaş 30 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki Osmanlıspor maçının ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede Güneş, Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Medel, Quaresma, Babel, Talisca ve Negredo 11'ini sahaya sürdü. Siyah-beyazlı ekipte, Tolga Zengin, Mitrovic, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar, Lens, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Cenk Tosun ve Caner Erkin, yedek kulübesinde yer aldı.

- Pepe, Talisca ve Babel ceza sınırında

Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe, Babel ve Talisca, ceza sınırında bulunuyor.

Üç oyuncu, Sivasspor karşılaşmasında da kart görürse, ligde ikinci yarının ilk maçı olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

- Sivasspor'da tek değişiklik

Ev sahibi ekipte teknik direktör Samet Aybaba, ligin 16. haftasında 1-1 sona eren Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna göre bir değişikliğe gitti.

Aybaba, Rybalka'ya ilk 11'de şans verirken, Mert Hakan Yandaş'ı yedek soyundurdu.

- Taha Akgül koreografisi

Sivasspor'un Yiğido Gençlik Taraftar Grubu tarafından maç öncesi kale arkası tribününde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ün koreografisi yapıldı. Tribünde, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile elinde Sivasspor bayrağı tutan bir kralın betimlendiği "Kral da biziz kural da" koreografisi de sergilendi.