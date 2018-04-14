Sivasspor - Fenerbahçe: 1-2

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftası ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Fenerbahçe, zorlu Demir Grup Sivasspor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

Sarı-lacivertliler 30’da Aatif Chahechouhe ve 33’te kendi kalesine Carl Medjani’nin golleriyle galibiyete erişti. Sivasspor özellikle maçın başında Bifouma ve Kone ile girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Yiğidolar 90+1’de Robinho’nun golüyle farkı 1’e indirdi.

Galatasaray ve Medipol Başakşehir’i bir araya getirecek olan haftada Beşiktaş’ın ardından kazanarak rakipleri üzerinde baskı kuran Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 57’ye yükseltti ve Aslan’la puanları maç fazlasıyla eşitledi.

Bu sezon evinde Beşiktaş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir’i mağlup etmeyi başaran Sivasspor ise 41 puanda kaldı ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde kritik bir malubiyet almış oldu.

Aykut Kocaman, Sivasspor maçında Fenerbahçe’nin başında Süper Lig’deki 137. maçına çıktı ve Christoph Daum’u geride bırakarak Fenerbahçe tarihinde Süper Lig’de en fazla maça çıkan teknik direktör oldu. Kocaman, bu maçlarda 84 galibiyet, 29 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.