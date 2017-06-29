Sivasspor Lacazette'in kuzeni Romuald ile anlaştı

Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Sivasspor, Romuald Lacazette ile anlaşmaya vardı.



Lyon'un dünyaca ünlü forveti Alexandre Lacazette'in kuzeni olan 23 yaşındaki futbolcu son olarak Alman 2. Ligi ekibi Darmstadt ile sözleşme imzaladı.



Sezon sonuna kadar kiralık



Yiğidolar genç ismi sezon sonuna kadar kiralayacak. Ön libero ve orta sahanın ortasında görev alabilen başarılı futbolcu, yüksek pas isabeti ve 90 dakika düşmeyen kondisyonuyla dikkat çekiyor. Lacazette'in gelecek hafta içerisinde Sivas'a gelerek sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Açık Mert Korkusuz