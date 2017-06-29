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  5. 29 Haziran 2017 13:45

Sivasspor Lacazette'in kuzeni Romuald ile anlaştı

Lyon'un dünyaca ünlü golcüsü Alexandre'ın kuzeni olan 23 yaşındaki Romuald Lacazette, Süper Lig'in yeni ekibiyle anlaştı.

Sivasspor Lacazette'in kuzeni Romuald ile anlaştı
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Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Sivasspor, Romuald Lacazette ile anlaşmaya vardı.
 
Lyon'un dünyaca ünlü forveti Alexandre Lacazette'in kuzeni olan 23 yaşındaki futbolcu son olarak Alman 2. Ligi ekibi Darmstadt ile sözleşme imzaladı.
 
Sezon sonuna kadar kiralık
 
Yiğidolar genç ismi sezon sonuna kadar kiralayacak. Ön libero ve orta sahanın ortasında görev alabilen başarılı futbolcu, yüksek pas isabeti ve 90 dakika düşmeyen kondisyonuyla dikkat çekiyor. Lacazette'in gelecek hafta içerisinde Sivas'a gelerek sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Açık Mert Korkusuz

Sivasspor , Romuald Lacazette