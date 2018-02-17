Sivasspor'da Robinho şov !

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Osmanlıspor ile 3-2 mağlup etti.

İlk yarıyı Robinho’nun golü ile önde tamamlayan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarıda 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada galibiyeti Robinho ile kurtardı. Cikalleshi ve Musa’nın penaltı golüne iki harika vuruşla karşılık veren Robinho, uzatma dakikalarında Cyriac’a yaptığı muhteşem asistle takımını taşıyan isim oldu.

Ligde düşme hattından kurtulmaya çalışan Osmanlıspor, orta sıraları hedefleyen Demir Grup Sivasspor deplasmanındaki maça kötü başladı. Robinho’nun harika golü ile geriye düşen konuk ekip, ilk yarıda fazla pozisyon şansı bulamadı. İkinci yarıda bambaşka bir Osmanlıspor vardı sahada… Rakibini baskı altına alan konuk ekip, üst üste iki gol birden bularak öne de geçti. Galip geldikten sonra da önemli pozisyonlar bulan Osmanlıspor, fırsatları değerlendiremedi.

Son 10 dakikada ise Robinho sahneye çıktı. Önce muhteşem bir vuruşla eşitliği sağlayan Brezilyalı yıldız, uzatma dakikalarında rakiplerinden bir bir sıyrılarak yaptığı asist ile Demir Grup Sivaspor’a üç puanı kazandıran isim oldu.