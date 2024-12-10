Sivasspor'da sürpriz istifa
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Süper Lig'te oynanan Sivasspor - Galatasaray maçının yankıları devam ederken Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Sivasspor Basın Sözcülüğü görevini üstlenen ve aynı zamanda Transfer Komitesi’nde de yer alan yönetim kurulu üyesi Gökhan Karagöl istifa etti.
Edinilen bilgiye göre Gökhan Karagöl’ün, Sivasspor Kulübü’ne resmi olarak istifasını sunduğu öğrenildi. Karagöl’ün istifasında yönetim anlayışı ve Teknik Direktör Bülent Uygun’un yapmış olduğu açıklamaların etkili olduğu da alınan bilgiler arasında.
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