Sivassspor 1 - 1 Çaykur Rizespor

DEMİR GRUP SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Hakan Bilir

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal, Medjani (Dk. 64 Rybalka), Hakan Arslan, Torje (Dk. 90 Papp), Robinho, Emre Kılınç, Kone (Dk. 64 Muhammet Demir)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Brabec, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Saadane (Dk. 90 Gladkyy), Ali Çamdalı, Umar (Dk. 75 Robin Yalçın), Boldrin, Samudio (Dk. 60 Süleyman Koç), Muric

GOLLER: Dk. 60 Muric (Çaykur Rizespor), Dk. 76 Braz (Demir Grup Sivasspor)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Douglas (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Dk. 17 Brabec, Dk. 66 Boldrin, Dk. 90+5 Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 4: Ziya Erdal'ın gönderdiği topa hareketlenen Emre Kılınç'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, savunmadan seken meşin yuvarlak kornere çıktı.

DAKİKA 10: Torje'nin sağdan kullandığı kornerde, kale alanında iyi yükselen Medjani'nin kafa vuruşunda top üsten auta gitti.

DAKİKA 18: Torje'nin sağdan kullandığı köşe atışında, Bjarsmyr'in etkili kafa vuruşu sonrası kaleci Gökhan Akkan topu güçlükle çıkardı.

DAKİKA 29: Ani gelişen Sivasspor atağında, Medjani'nin pasıyla hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Robinho'nun penaltı noktası civarından vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 46: Ceza alanında topla buluşan Kone'nin altıpas civarından vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

DAKİKA 53: Samudio'nun pasında sağdan ceza alanına giren Umar'ın çapraz pozisyondan etkili şutunda, kaleci Tolgahan Acar, topu kornere çeldi.

DAKİKA 58: Ceza alanında Robinho ile verkaç yaparak son çizgiye inen Medjani, topu kale alanındaki Torje'ye aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

DAKİKA 60: Çaykur Rizespor golü buldu. Umar'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla ceza alanında buluşan Muric'in hafif sağ çaprazda yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

DAKİKA 69: Çaykur Rizespor ikinci gole çok yaklaştı. Boldrin'in soldan ceza alanına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Ziya Erdal'ın müdahalesinde, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Sivasspor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

DAKİKA 76: Demir Grup Sivasspor mücadelede eşitliği sağladı. Rybalka'nın sağdan kullandığı kornerde kale alanında topu göğsüyle önüne alan Muhammet Demir'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. Altıpasta yükseklik kazanan topu takip eden Braz, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kafayla kaleye gönderdi: 1-1.

DAKİKA 90+3: Gladkyy'in pasında Robin Yalçın'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

