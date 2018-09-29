Sky Sports, Fenerbahçe'nin Mame Biram Diouf'u transfer edeceğini yazdı

Sarı Lacivertli ekibin Stoke City'de forma giyen Mame Biram Diouf için girişimde bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Senegalli golcü için 3.5 milyon Euro'luk teklif yapacağı iddia edildi. Fenerbahçe'nin Diouf için devre arasında mı yoksa sezon sonunda mı bu teklifi yapacağı ise haberde yer almadı.

2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diouf'un Fener'e sıcak baktığı da belirtildi.

SAĞ KANATTA OYNAMAK İSTEMİYOR

Kariyerinde oynadığı 332 maçta 113 kez ağları sarsan Diouf'un bu sezon santrfor yerine sağ kanatta tercih edildiği için performansının düştüğü ve durumdan da hoşnut olmadığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'de kiralık oynayan Slimani'nin bonservisinin yüksek olması da Fenerbahçe'nin Diouf tercihi için geçerli bir neden olduğu da gelen haberler arasında.

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