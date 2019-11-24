Slaven Bilic: Türkiye'ye gitmeyi düşündüm

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, İngiltere Championship'te West Bromwich ile harika bir başlangıç yaptı. 16 maçta sadece 1 kez yenilen Bilic'in ekibi, 33 puanla lider durumda.

Hırvat teknik adam takımın nasıl bu noktaya geldiği ve kariyeriyle ilgili İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Slaven Bilic'in sözleri...

METALLICA ÇALDIRDIM VE MAÇI 3-0 KAZANDIK

"Roy Keane bana maçtan önce 'Abba çalmayın' dedi ve bende ona buna kesinlikle katıldığımı söyledim. İlk geldiğim zamanlarda soyunma odasında hep UB40'ın seslendirdiği "Red Red Wine" şarkısı çalıyordu. Bir gün canıma tak etti ve 'Kırmızı şarap romantik bir akşam yemeği içindir, özür dilerim çocuklar ama biz burada savaş veriyoruz' dedim. Metallica'nın Whiskey in The Jar şarkısını çaldırdım ve maçı 3-0 kazandık. Müziğin seni uyandırmasına izin vermelisin. Liverpool - Manchester City maçının tanıtım reklamında daima hareketli muzikler çalar asla Beethoven çalmaz. İlk geldiğimde oyuncuları uyandırmam gerekeceğini düşünmemiştim çünkü hepsi çok kaliteli ve hedefe kitlenmiş oyunculardı ama yanılmışım.

11 OYUNCUMUZU KAYBETTİK

Çok büyük bir kulüpteyim ama takım çok yeni. 11 oyuncumuzu kaybettik, en golcü oyuncularımız da dahil. Ama yaptığımız transferlerin çok iyi çıkması ve takıma kolayca motive olmaları konusunda çok şanslıydık. Çok uzun zamandır burada olmayan oyuncuların burnu havadaydı ama yeni bir teknik adam harika fikirlerle geldiğinde buna herkes inanır, inandıklarının en büyük kanıtı da sonuçlar.

TÜRKİYE'Yİ DE YAZMIŞTIM

Geçtiğimiz sezon West Ham'ın başındayken Manchester'a uçuyordum ve içimden çalışmak istediğim yerleri bir kağıda yazmak geldi. Almanya, İngiltere ve Turkiye'yi yazdım. Bir isme sahip olduğum ülkeleri koydum çünkü böyle yerlerde iş bulmanız her zaman daha kolaydır. İngiltere'nin altına West Ham'ı ve Manchester City'yi koymadım, ilk yazdığım takım West Bromwich'ti. Burada sözleşmeyi imzaladıktan sonra çantamı boşalttım ve bu kağıt parçasını buldum.

BURASI ÇANTADA KEKLİK

Burayı çok seviyorum ve bana çok farklı geliyor çünkü dünyanın en büyük şehirlerinde yaşadım, burada ise her yer 15 dakika uzaklıkta. Birçok insan bana 'Birmingham hoş bir yer değil burada yaşanmaz' dedi. Fakat insanların unuttuğu bir şey var. Ben Everton için oynadım ve Merseyside'da yaşadım, burası benim için çantada keklik."

