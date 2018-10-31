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  5. 31 Ekim 2018 11:38

Slimani'nin koşu mesafesi şok etti

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında kaleci Harun 90 dakika boyunca 5 bin metre koşarken, 71. dakikada kırmızı kart gören Slimani, 6700 metre koştu.

Slimani'nin koşu mesafesi şok etti
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Ankaragücü maçının 71. dakikasında penaltı kararına kızan ve hakeme küfür edip kırmızı kart gören Cezayirli golcünün istatistiklerinin de çok kötü olduğu bildirildi. Kaleci Harun’un 5 bin metre koştuğu maçta, Slimani’nin 71 dakikada 6700 metre mesafe kat ettiği ortaya çıktı.

Slimani’nin maç esnasında çok hareketsiz olması nedeniyle teknik heyetin tepkisini çektiği, bu nedenle oyuncuyla bir görüşme yapıldığı ve kendine çekidüzen vermesi konusunda sert şekilde uyarıldığı ifade edildi.

Leicester’dan 1.5 milyon Euro’ya kiralanan Cezayirli, yıllık 4.7 milyon Euro kazanıyor.

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