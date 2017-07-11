Sneijder, Dursun Özbek'i kızdırdı !

Deneyimli oyuncunun önceki akşam yaptığı ve taraftarın büyük destek verdiği paylaşımın Başkan Dursun Özbek’i inanılmaz sinirlendirdiği, “Bu şekilde karşı karşıya gelmek, buna zemin hazırlamak hiç yakışmadı” yorumunu yaptığı öğrenildi.



Galatasaray’da neredeyse yeni transferleri bile gölgede bırakan Sneijder krizinde sular durulmuyor... Hollandalı oyuncunun, ‘Taraftarın desteğini tamamen arkasına alma amaçlı’ olarak yorumlanan sosyal medya paylaşımları ve işi bu boyuta taşıması, Başkan Dursun Özbek’i kelimenin tam anlamıyla çıldırttı.



“Galatasaray’da kalıyorum. Yarın, önce sağlık kontrolü sonra Florya’da idman” ifadelerini kullanan Sneijder için Aslan’ın patronunun, “Zaten Florya’da çalışıyordu. Bunu yeni bir şey gibi sunması, bu konuyu taraftarların duyguları üzerinden gündemde tutması, farklı tartışma mecraları açması ne onun kariyerine ne de bizim ona karşı iyi niyetimize yakışıyor” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.



Menaceri aracılığıyla Hollandalı futbolcunun mutlaka uyarılacağı ve bu tip platformlar üzerinden mesaj vermemesinin isteneceği de gelen haberler arasında.



Artık uzatmayacak



Krizin hem yönetimi hem de takımdaki diğer oyuncuları olumsuz etkilemesinden endişe duyan Başkan Dursun Özbek’in bu hafta Sneijder konusuna nokta koyacağı belirtildi. Orta yol ve yeni çözüm arayışları için oyuncunun menaceri Guido Albers’e çağrıda bulunacak Galatasaray’ın patronu da işin ekonomik boyutuyla alakalı olarak da çalışma yapacağı dile getirildi.



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