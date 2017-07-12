Sneijder'dan Galatasaray'ı şok eden hamle !

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetiminin bonservisini bedavaya verip 5 milyon Euro’yu bulan yıllık ücretinden kurtularak göndermek istediği Sneijder, bu rakama yaklaşan kulüp bulamayınca ilk görüşmede “Bir yıllık ücretimi ödeyin, yoksa ayrılmam” diyerek resti çekmişti. Dursun Özbek yönetimi ise geçen sezon sarı kart cezaları nedeniyle kesilen astronomik cezaları (2 milyon Euro’ya yakın olduğu iddia ediliyor) masaya sürmüştü.

Taraftar desteğini de arkasına alarak yönetimi köşeye sıkıştıran Sneijder’ın menajeri ve avukatının, bu cezanın yürürlüğe koyulması halinde bunun kurallara aykırı olduğunu belirterek, konuyu FIFA’ya taşıyacaklarını ilettikleri ortaya çıktı. Dursun Özbek yönetimi, sözleşmesindeki ağır yaptırımlar nedeniyle Sneijder konusunda eli kolu bağlı bekliyor.

Habertürk