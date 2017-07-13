Sneijder’den Galatasaray'a sürpriz teklif

Florya'da çalışmalara başlamasını, "Harika haber" diye açıklayan Wesley Sneijder konusunda menajeri Guido Albers'ten sürpriz çıkış geldi.

Yıldız oyuncunun sözleşmesini 1+1 yıl daha uzatabileceklerini ifade eden Hollandalı menajer, "3.2 milyon euro'luk garanti parasını almaya devam etsin. 1.3 milyon euro imza parası ortadan kalkacağı için siz de ağır yükten kurtulmuş olun" mesajı verdi.

Sneijder konusunda henüz kesin bir karar vermeyen yönetimin, bu teklifi beklemeye aldığı ifade edildi.



AMERİKA'DA DURUM FARKLI

Wesley Sneijder'in G.Saray'da kalıp kalmayacağının netleşmediği ortamda Igor Tudor'un yüzünü güldürecek bir iddia geldi. ESPN, 33 yaşındaki oyuncunun, 2 sezon için Los Angeles Galaxy ile anlaştığını duyurdu. Ayrıca, Galatasaray'ın göndermek istediği Sneijder'in, MLS'ye gelmesi için ligin tanıtım komitesinin Los Angeles'a özel olarak maddi yardımda bulunacağı belirtildi.