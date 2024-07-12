Sneijder'den Komançeero hamlesi

Eski Galatasaraylı yıldız futbolcu Wesley Sneijder, uluslararası suç örgütü Komançero'nun "gizli ortağı" olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Türkiye'de bu iddiaları yansıtan bazı yayın kuruluşları hakkında yasal işlem başlatacağını açıklayan Sneijder, "Her şey kontrol edildi. Yaptığımız her şey tamamen yasaldı" diye konuştu. Türkiye'de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna dayandırılan bir haberde Sneijder'in uluslararası organize suç örgütü Komançero'nun 'kara para aklama faaliyetlerine karıştığı' öne sürülmüştü. Haberde ayrıca Wesley Sneijder’in Komançero operasyonu kapsamında gözaltına alınan bir iş insanının sahibi olduğu inşaat şirketinin gizli ortağı olduğu iddia edilmişti.

'ÇÜNKÜ BU BİR İFTİRA...'

Sneijder, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bu haberlerin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirten eski yıldız futbolcu, "Ben artık sadece adımın Türkiye'deki bu haberlerden çıkarılmasını istiyorum. Çünkü bu iftira" dedi. MASAK ise konuyla ilgili olarak açıklama yapmadı.

Wesley Sneijder, Galatasaray forması giydiği 2013-2017 yılları arasında bir inşaat şirketine yatırım yaptığını belirterek, "Hisse aldığım şirkette işler pek iyi gitmedi. İnşaat durduruldu. Yatırımımın karşılığını almak istedim ama hiçbir şey çıkmadı" dedi. "Bu bana birkaç milyon euroya mal oldu" diye konuşan Sneijder, sözlerini şöyle sürdürdü: "Resmi hisselerin devrine ilişkin tüm belgelere sahibim. Tüm parasal işlemler titizlikle izlenebilir.”

'PARAMIN BİR KISMINI GERİ ALMAK İÇİN UĞRAŞTIK AMA SONUÇ ALAMADIM'

Yaklaşık 7 yıl önce Türkiye’den ayrıldıktan sonra söz konusu şirketin yetkilileriyle hiçbir irtibatının kalmadığını kaydeden Sneijder, 2020 yılında parasının bir kısmını geri almak için uğraştığını ancak sonuç alamadığını söyledi. Yatırım yaptığı şirketin güvenilir olduğu yönünde tavsiyeler aldığını belirten Sneijder, “Son derece yasal ve şeffaf bir şekilde hisse satın aldım. Ama yanlış bir yatırımın kurbanı oldum. Bu işten tek kuruş kazanmadım. Kariyerinde bir kez olsun böyle bir şey yaşayan tek futbolcu da ben değilim” dedi.

Birkaç hafta önce Türkiye’de olduğunu söyleyen Sneijder, bu konuda Türk makamları tarafından kendisinden hiçbir açıklama istenmediğini vurguladı. Sneijder’in avukatı da Türk makamlarının her şeyi kontrol ettiğini, yapılan tüm işlemlerin yasal olduğunu söyledi.

HOLLANDA: TÜRKİYE'DEN BİR SUÇLAMA YA DA TALEP GELMEDİ

De Telegraaf gazetesine konuşan Hollanda Adalet Bakanlığı yetkilileri de Türkiye'den Wesley Sneijder hakkında herhangi bir suçlama ya da talep gelmediğini açıkladı.

Türkiye'de kasımda düzenlenen bir operasyonda, Avustralya’da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla aranan Komançero'nun kaçak lideri Hakan Reis ("Ayık" olan soy ismini "Reis" olarak değiştirmişti), 36 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Hakan Reis dahil 18'i tutuklanmıştı. Komançero örgütünün önde gelen isimleri küresel düzeyde kara para aklama, uyuşturucu-silah kaçakçılığı, ölüme sebebiyet verme ve yağma ile suçlanıyor.