Sneijder'ı taraftarlar coşkuyla karşıladı

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Igor Tudor tarafından kadroda düşünülmeyen Hollandalı yıldız ismin gelecek sezonki durumu için Başkan Dursun Özbek ve menajer Guido Albers bugün bir araya geliyor. Tudor, yönetimle yaptığı görüşmede gelecek sezon planlaması içerisinde Sneijder'i düşünmediğini iletmişti.

Yönetim de yıldız oyuncunun yıllık 5 milyon euro'luk külfetinden kurtulmak için yolları ayırma kararı almıştı. Galatasaray, bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli istenen Hollandalı yıldızın menajeri Albers ise futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesini istiyor. Bugüne ertelenen toplantıda tarafların ortak bir noktada buluşması bekleniyor.

ALBERS: ÖZBEK'İ DİNLEYECEĞİZ

Sneijder'in İtalyan kulüplerle görüştüğü yönündeki iddialara karşın menajeri Guido Albers, Hollandalı yıldızın G.Saray'da kalmak istediğini bir kez daha duyurdu. Bugün yapılacak toplantıyı değerlendiren Albers, "Wesley son derece net, devam etmek istiyor; ama Özbek farklı bir şey sunacaksa bunu dinleriz. Negatif-pozitif her şey konuşulabilir" dedi.

SNEİJDER COŞKUYLA KARŞILANDI

İzinli olmasından dolayı Galatasaray'ın Slovakya'daki kampına katılmayan Sneijder, izninin sona ermesiyle İstanbul'a döndü. Bir sezon daha sözleşmesi bulunan ve sarı-kırmızılı takımdaki akıbeti belirsizliğini koruyan deneyimli futbolcu, Atatürk Havalimanı'nda coşkulu bir grup taraftar tarafından karşılandı.

Sosyal medyada organize olup Sneijder'e destek vermek için gelen taraftarlar, tecrübeli futbolcu lehine tezahürat yaptı.

"Sneijder'i satanı biz de satarız." diye bağıran taraftarlar, Sneijder'e sevgi gösterisinde bulundu.

Karşılamadan dolayı oldukça moralli olduğu gözlenen Wesley Sneijder, yoğun güvenlik önlemi altında kendisini bekleyen araca güçlükle ulaşarak havalimanından ayrıldı..

Fotomaç