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Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'de ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'de ilk antrenmanını gerçekleştirdi
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'de ilk antrenmanını gerçekleştirdi - Resim : 1

Etiketler Fenerbahçe Sofyan Amrabat antrenman
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