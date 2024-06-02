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  5. Solskjaer Beşiktaş'ın teklifini reddetti

Solskjaer Beşiktaş'ın teklifini reddetti

Solskjaer Beşiktaş'ın teklifini reddetti
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İngiliz basını, Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den olumsuz yanıt aldığını yazdı.

Sezon içinde Fernando Santos'la yolları ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları sürüyor. İngiltere merkezli gazete Mirror, Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer'e teklif götürdüğünü yazdı.

Mirror'un haberine göre, Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında bulunan Solskjaer, 1,5 yıllık teklifi reddetti. Kasım 2021'de Manchester United'daki görevinden ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Norveçli teknik adamın İngiltere dışından tekliflere sıcak bakmadığı aktarıldı.

Beşiktaş'ın diğer teknik direktör adaylarından olan Slaven Bilic'in siyah-beyazlılara imza atmaya sıcak baktığı ifade edilirken, Sergen Yalçın ve Nuri Şahin'in de olası adaylar arasında olduğu yazıldı. 

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer
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