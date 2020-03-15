SON DAKİKA | Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak ve koronavirüs salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Galatasaray sahaya Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Sarrachi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao 11'i ile çıkıyor.

Konuk Beşiktaş ise Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz 11'i ile Galatasaray deplasmanında mücadele ediyor.

