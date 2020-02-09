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  5. 09 Şubat 2020 16:46

SON DAKİKA: Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe - Çaykur Rizespor maçının olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

SON DAKİKA: Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi
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Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe - Çaykur Rizespor maçının olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Ertelenen diğer maçlar şu şekilde:

TFF 1. Lig

Giresunspor - İstanbulspor

TFF 2. Lig

Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor
Gümüşhanespor - Başkent Akademi FK

TFF 3. Lig

Yomraspor - Serik Belediyespor
Fatsa Belediyespor - Kozan Spor FK
Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor
Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK

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