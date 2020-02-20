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  5. 20 Şubat 2020 18:13

SON DAKİKA | TFF ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının tarihini açıkladı

TFF, Süper Lig'de oynanacak erteleme maçlarının tarihlerini açıkladı. Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı 11 Mart Çarşamba saat 20.00'de, Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ise 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

SON DAKİKA | TFF ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının tarihini açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor ve ligin 21'inci haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucunda ertelenen Göztepe - Çaykur Rizespor maçlarının tarihlerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de; Göztepe - Çaykur Rizespor müsabakası ise 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

(DHA)

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