Spiker Ercan Taner'den olay sözler! Ben öleyim, hastalar kurtulsun

beIN Sports'un başarılı maç spikerlerinden Ercan Taner, sosyal medya hesabından isyan etti. Twitter'da en çok konuşulan 10 konu listesinde yer aldı. İddiaya göre beğendiği bir tweet üzerine tepkilere yol açan Taner, devamında şok edecek açıklamalarda bulundu.

İŞTE İDDİA EDİLEN TWEET

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından kızı Merve Terim sosyal medya hesabından çok sert bir paylaşımda bulunmuştu.

GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ ÇEKTİ

Ercan Taner, bu paylaşımı beğenmesinin ardından sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Taner'in bu Tweet'i beğenmesine tepki gösterdi.

ERCAN TANER'DEN AĞIR SÖZLER