  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. SPK'dan Beşiktaş'ın başvurusuna onay

SPK'dan Beşiktaş'ın başvurusuna onay

SPK'dan Beşiktaş'ın başvurusuna onay
Güncelleme:

Sermaye Piyasası Kurulu, Beşiktaş'ın 960 milyon liralık bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 960 milyon liralık bedelli sermaye artırımı ile Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin de 615 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Faaliyet izinleri başvurularını da değerlendiren SPK; Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Fiba Büyüme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Vanora Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kurulmasına izin verdi.

Ayrıca "Hileli davranışlarla kişilerin aldatılarak onların zararına kendisine yarar sağlanması" suçlamasıyla Bilal Yağcı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

İnternet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için, gereken yasal işlemlerin yapılmasını da hükmedildi. 

Etiketler Beşiktaş sermaye artırımı Beşiktaş spk Sermaye Piyasası Kurulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şevval Şahin tekne tatilinde sevgilisiyle aşka geldi Şevval Şahin tekne tatilinde sevgilisiyle aşka geldi Kolej yöneticilerinden öğretmenlere meydan dayağı Kolej yöneticilerinden öğretmenlere meydan dayağı Benzin ve motorine bir zam daha geldi Benzin ve motorine bir zam daha geldi Hobi olarak başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor: Müşterisi çok, kilosu 150 TL Hobi olarak başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor: Müşterisi çok, kilosu 150 TL Özgür Özel'den ''winner ceket'' açıklaması Özgür Özel'den ''winner ceket'' açıklaması Uraz Kaygılaroğlu erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa Uraz Kaygılaroğlu erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa Prof. Dr. Celal Şengör: ''O bakanı vatana ihanetten tutuklarım'' Prof. Dr. Celal Şengör: ''O bakanı vatana ihanetten tutuklarım'' Türkiye'de 1 milyon TL'nin altında sadece 6 araç kaldı Türkiye'de 1 milyon TL'nin altında sadece 6 araç kaldı Ankara karıştı: ''Bakan istifa edip, eşyalarını toplayıp gitti'' Ankara karıştı: ''Bakan istifa edip, eşyalarını toplayıp gitti'' Cem Küçük Fahrettin Koca'nın yerine bakan olacak ismi açıkladı Cem Küçük Fahrettin Koca'nın yerine bakan olacak ismi açıkladı
Karşı şeride geçen otobüs ölüm saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Karşı şeride geçen otobüs ölüm saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var