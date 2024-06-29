SPK'dan Beşiktaş'ın başvurusuna onay

Sermaye Piyasası Kurulu, Beşiktaş'ın 960 milyon liralık bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 960 milyon liralık bedelli sermaye artırımı ile Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin de 615 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Faaliyet izinleri başvurularını da değerlendiren SPK; Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Fiba Büyüme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Vanora Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kurulmasına izin verdi.

Ayrıca "Hileli davranışlarla kişilerin aldatılarak onların zararına kendisine yarar sağlanması" suçlamasıyla Bilal Yağcı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

İnternet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için, gereken yasal işlemlerin yapılmasını da hükmedildi.



