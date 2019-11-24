Spor camiasından 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları

Federasyonların ve kulüplerin yayımladığı mesajlar şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu

"Atatürk’e ’Başöğretmen’ unvanı verilişinin 91. yılında, ülkemizin geleceği için fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, başta Başöğretmenimiz Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Çok değerli öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."

Türkiye Voleybol Federasyonu

"Atatürk’e ’Başöğretmen’ unvanı verilişinin 91. yılında, ülkemizin geleceği için fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, başta Başöğretmenimiz Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz."

Galatasaray

"Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; geleceğimize ışık tutan, ulusumuzun teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi fedakarca hayata hazırlayan tüm öğretmen ve eğitimcilerimize şükranlarımızı sunuyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz."

Fenerbahçe

"Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun."

Beşiktaş

"Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır! Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun."

Trabzonspor

"Aydınlık yarınlarımızın mimarı, değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarız. En içten teşekkürlerimizle."

Başakşehir

"24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun..."

Göztepe

"Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarız."

MKE Ankaragücü

"Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarız."

Gençlerbirliği

"Bizleri bugünlere getiren, her güçlükte yanımızda durup bize cesaret veren tüm emektar öğretmenlerimizin günü kutlu olsun."

Çaykur Rizespor

"Ülkemizin aydınlık geleceği için fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, çağdaş eğitimin mimarı Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz."

Gaziantep Futbol Kulübü

"Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tüm öğretmen ve eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarız."

Kayserispor

"Geleceğimize ışık olan tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!"

Yeni Malatyaspor

"Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyoruz."

Aytemiz Alanyaspor

"Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun."

Antalyaspor

"Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere doğruyu, yanlışı, sevgiyi, saygıyı, bilgiyi ve hayatı öğreten tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun."

Sivasspor

"Bizleri yetiştirip ve bu günlere getiren tüm değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar, kendilerine başarı ve esenlikler dileriz."

Denizlispor

"24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."

Bursaspor

"Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak için üstün gayret gösteren, genç nesillere modern bilim ve teknolojinin ışığında eğitim veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü şükran, rahmet ve saygıyla anıyoruz."

Anadolu Efes

"Teşekkürler öğretmenim! Yollarımı aydınlattığın, düştüğümde beni kaldırdığın için."

