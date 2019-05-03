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  5. 03 Mayıs 2019 11:39

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda profesyonel liglerde 2019-2020 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı
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Alınan karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

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