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  5. 03 Ocak 2020 16:49

Spor Toto Süper Lig'in 18, 19, ve 20. hafta fikstürü açıklandı

TFF, Süper Lig'de ikinci yarının ilk 3 haftasının fikstürünü açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 18, 19, ve 20. hafta fikstürü açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının 18, 19, ve 20. Hafta fikstürünü açıkladı.

Cemil Usta Sezonun ikinci yarısının ilk haftası olan 18. hafta, 17 Ocak Cuma günü 20:00'da Ankaragücü - Konyaspor maçıyla başlayacak.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI 1 ŞUBAT'TA

19. haftada oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı 25 Ocak Cumartesi günü 20:00'de başlayacakken, 20. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi 1 Şubat 2020'de 20:00 olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ LİDERİ KONUK EDECEK

Ligin 18. haftasında Beşiktaş evinde Sivaspor'u konuk edecek. Bu kritik mücadele 19 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

GALATASARAY'IN KONUĞU HOROZLAR

Ligin ilk yarısında istedikleri performansı gösteremeyen Galatasaray, ligin ikinci yarısına Denizlispor'la merhaba diyecek. Galatasaray'ın evinde Denizlispor'u ağırlayacağı mücadele 19 Ocak Pazar saat 16:00'da oynanacak.

18. HAFTA

17 Ocak Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

19 Ocak Pazar:

13.30 Antalyaspor-Göztepe (Stat açıklanmadı)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

19. HAFTA

24 Ocak Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

25 Ocak Cumartesi:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

26 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Göztepe-Beşiktaş (Stat açıklanmadı)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

20. HAFTA

31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Stat açıklanmadı)

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

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