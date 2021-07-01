Statlara ne kadar seyirci alınacağı belli oldu
Yeni tip korona virüs sürecinde bugün itibarıyla normalleşme adımları atıldı ve yasaklar kalktı. Futbolseverler, önümüzdeki sezonda statlara seyirci alınıp alınmayacağını merak ediyordu. Türkiye Futbol Federasyonu kararını verdi.
OrtaÇizgi'de yer alan habere göre, yeni sezonda tuttuğu takımı statlarda desteklemek isteyen futbolseverlere beklenen müjdeli haber geldi.
Korona virüs tedbirleri alınarak seyircili oynanacağı açıklanan futbol müsabakalarına ne kadar taraftar alınacağı merak konusu olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu, statların kapasitesinin yüzde 50'si oranında tribünlere seyirci alınmasına karar verdi.
Öte yandan locaların ise tamamen açılacağı ifade edildi. TFF'nin kısa süre içerisinde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da spor müsabakalarının, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabileceğini açıklamıştı.
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