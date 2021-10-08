Sumudica Süper Lig'e geri döndü

Yeni Malatyaspor, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Süper Lig'de son olarak Hatayspor'a yenilerek üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz'la yollar ayrılmasının ardından Sumudica göreve getirildi.

Malatya kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.