Sumudica Süper Lig'e geri döndü
Yeni Malatyaspor, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Süper Lig'de son olarak Hatayspor'a yenilerek üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz'la yollar ayrılmasının ardından Sumudica göreve getirildi.
Malatya kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol