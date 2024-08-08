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  5. Süper Lig başlıyor: İlk haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig başlıyor: İlk haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig başlıyor: İlk haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig’de yeni sezon yarın oynanacak Galatasaray - Hatayspor karşılaşmasıyla başlayacak. Sezonun ilk hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Süper Lig’de yeni sezonun ilk karşılaşmasında Galatasaray’ın Hatayspor’u konuk edeceği mücadeleyi Turgut Doman yönetecek. Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

21.00 Galatasaray - Hatayspor: Turgut Doman

CUMARTESİ

19.15 Kasımpaşa - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

21.45 Antalyaspor - Göztepe: Zorbay Küçük

21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

PAZAR

19.15 Sivasspor - Trabzonspor: Cihan Aydın

21.45 Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

21.45 Samsunspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

PAZARTESİ

21.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

DHA

Etiketler süper lig ilk haftanın hakemleri
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