Süper Lig başlıyor: İlk haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig’de yeni sezon yarın oynanacak Galatasaray - Hatayspor karşılaşmasıyla başlayacak. Sezonun ilk hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Süper Lig’de yeni sezonun ilk karşılaşmasında Galatasaray’ın Hatayspor’u konuk edeceği mücadeleyi Turgut Doman yönetecek. Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
21.00 Galatasaray - Hatayspor: Turgut Doman
CUMARTESİ
19.15 Kasımpaşa - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
21.45 Antalyaspor - Göztepe: Zorbay Küçük
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
PAZAR
19.15 Sivasspor - Trabzonspor: Cihan Aydın
21.45 Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
21.45 Samsunspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
PAZARTESİ
21.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
DHA
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